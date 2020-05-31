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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"И мата почти не слышно": российский комментатор оценил женщину-арбитра в игре "Шахтер" – "Динамо"

31 мая, 21:41

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению Алексея Андронова, харьковчанка Екатерина Монзуль справилась с работой лучше многих мужчин

Известный российский комментатор Алексей Андронов, в свое время устроивший в Киев Жерсона Родригеса, а теперь сватающий в тренеры "Динамо" Курбана Бердыева, высказался по поводу судейства харьковчанки Екатерины Монзуль в воскресном матче чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (3:1).

"Украинское "Класико" "Шахтер" – "Динамо" судят дамы, бригада Екатерины Монзуль. И справляются лучше многих мужчин, не говоря уж о "мужчинах". И мата, без которого "футбол, как борщ без томата", почти не слышно", – написал у себя в Telegram-канале Алексей Андронов.

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Напомним, в первом туре украинского чемпионата после карантина на пустом НСК "Олимпийский" "Шахтер" одолел "Динамо" 3:1. При этом на 22-й минуте при счете 0:0 судья Екатерина Монзуль отменила взятие ворот дончан после просмотра VAR, зафиксировав фол динамовца Дениса Попова на "горняке" Тарасе Степаненко.

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Добавим, чтоперед пандемией "Динамо" угодило в сексистcкий скандал, связанный с Екатериной Монзуль: комментатор клубного YouTube-канала киевлян "наехал" на арбитра-женщину, выразив сомнения, что "мужскому полу нужна помощь слабого в футболе".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (3:1)

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Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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судья чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Екатерина Монзуль Алексей Андронов

Источник: Сегодня|Спорт

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