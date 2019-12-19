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"В моей жизни всегда присутствовал алкоголь": экс-футболист "Динамо" сделал громкое признание

19 декабря, 09:14

Легендарный голкипер киевлян признался, что алкоголь помогал ему быстрее перезагрузиться

Александр Шовковский

Александр Шовковский / Фото: AFP

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Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский в эфире программы "Вацко Live" рассказал о том, что после матчей мог позволить себе расслабиться с определенным количеством алкоголя. Ранее Шовковский прошелся по "Динамо": "На сегодняшний день это команда среднего уровня. "Шахтер" повыше".

"В моей жизни после игры всегда присутствовал алкоголь. Но в определенных дозах. Эта доза всегда была разной. Все зависело от того, когда следующая игра.

Если выходной – мог позволить себе немножечко больше. Если следующая игра через три дня на четвертый – это был бокал вина или не более литра пива.

Это очень хорошее дополнительное средство для быстрой перезагрузки. У меня прекрасные отношения с алкоголем. Я по себе чувствовал свой максимум. Лекарство от яда отличается количеством: если ты много выпьешь того, что может тебя вылечить, оно может тебя и убить. Это нужно понимать", – сказал Шовковский.

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Ранее мы сообщали, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

Смотрите обзор матча "Динамо" Киев — "Лугано" – 1:1

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футбол алкоголь Александр Шовковский вратарь

Источник: ua-football

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