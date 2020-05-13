Шовковский уже на море, а Харлан поссорилась со своей кошкой: соцсети звезд спорта на карантине

Звезды украинского спорта во время карантина продолжают активничать в социальных сетях. Шовковский сообщил, что он – уже на море, Харлан поссорилась с домашним питомцем, а Белодед заговорила о деньгах. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни спортивных селебритис за минувшие сутки.
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Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед на карантине поделилась с подписчиками малоизвестными фактами о себе. Как оказалось, в детстве спортсменка мечтала стать кассиром, чтобы "забирать себе все деньги".
- Я очень ответственная и дисциплинированная) и в спорте, и в жизни) ко всему подхожу очень серьезно и ответственно
- Я очень быстро кушаю, хоть эта привычка и не очень хорошая
- Я не люблю активный отдых. Предпочитаю отдыхать лениво
- В детстве я хотела стать кассиром, потому что думала, что все деньги с кассы работники забирают себе
- Я жуткая сладкоежка, без сладкого и дня не смогу прожить, – призналась Дарья Белодед
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл вызвала очередную порцию ностальгии у своих фолловеров, опубликовав видео своей короткой программы на Играх-1994 в Лиллехаммере. После того "Черного лебедя" Оксана шла второй, но в произвольной программе запрыгнула на первую строчку.
Футболист Виктор Цыганков в сторис поздравляет свой клуб с днем рождения. 13 мая киевскому "Динамо" исполнилось 93 года.
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Украинская бегунья на дистанции 400 метров Наталья Пироженко показала соблазнительное фото с канатом – девушка тренируется на столичной Русановке.
Чемпионка Европы по вольной борьбе Оксана Ливач взобралась на скалу Довбуша и процитировала Стива Джобса: "Ваше время ограничено, не тратьте его, проживая чужую жизнь. Не позволяйте взглядам других заглушать свой собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они, так или иначе, уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное – второстепенно".
Известная украинская представительница смешанных единоборств Светлана Гоцык на спарринг-партнере мужского пола показала свой любимый прием с захватом локтя, при помощи которого заставляет своих визави сдаваться. Этот фокус называется "армбар".
Бывший вратарь киевского "Динамо", ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский после ослабления карантина вырвался из Киева и махнул со своей возлюбленной Мариной Кутеповой на Черное море – в Одессу.
Между тем олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан показала, что на практике означает фраза: "От любви до ненависти – один шаг". Саблистка проиллюстрировала это на примере своей кошки, которая сперва "балдела" от поглаживаний спортсменки, а уже спустя пару мгновений зашипела на Ольгу так яростно, словно та – ее кровный враг.
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