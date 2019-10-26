Шварценеггер назвал единственного футболиста, достойного прозвища Терминатор

Арни указал на форварда, которого сборная Украины обыграла в отборе на Евро-2020

Терминатор Криштиану Роналду / Фото: Facebook

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Легендарный американский актер, друг братьев Кличко Арнольд Шварценеггер выразил мнение, что португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заслуживает прозвища Терминатор.

"В НБА у нас есть парень, которого называют Терминатором (это игрок "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард). Не думаю, что в футболе есть кто-то с таким прозвищем. Так почему бы это не исправить? Пусть это будет Роналду. Называйте его только Терминатор. Тогда все подхватят и будут называть его именно так", – приводит слова Шварценеггера Twitter ВВС

Смотрите, как Украина обыгрывала Терминатора Роналду в отборе Евро-2020

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Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

34-летний Криштиану пять раз становился обладателем "Золотого мяча". В нынешнем сезоне он провел семь матчей в Серии А, в которых стал автором четырех забитых мячей и одной результативной передачи. А стоило Роналду отлучиться на свидание со жгучей бразильянкой, как его "Ювентус" оступился в игре с одним из аутсайдеров чемпионата Италии "Лечче", сыграв вничью 1:1.

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