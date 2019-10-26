Сенсация в Италии: команда украинца остановила "Юве", пока Роналду зажигал с бразильянкой

Туринский гранд неожиданно потерял очки в гостевом поединке с одним из аутсайдеров Серии А

"Лечче" празднует очко / Фото: Reuters

Девятый тур итальянского футбольного чемпионата ознаменовался сенсацией. Один из аутсайдеров Серии А "Лечче" на своем поле, проигрывая по ходу матча, сумел сыграть вничью с лидером первенства "Ювентусом" – 1:1. Интересно, что вместо матча с "Лечче" Роналду отлично провел время со жгучей брюнеткой из Бразилии.

Смотрите голы матча "Лечче" – "Ювентус" (1:1)

Реклама

Первый тайм матча "Лечче" – "Ювентус" прошел без голов. А во второй половине поединка на гол Дибалы с пенальти "Лечче" ответил удачным исполнением своего 11-метрового. Отметим, что у хозяев поля весь матч на скамейке запасных провел полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.

Читайте также: "Роналду – гиена, а Дибала – золотой мальчик": защитник "Ювентуса" прошелся по своим партнерам

Чемпионат Италии, 9-й тур

"Лечче" – "Ювентус" – 1:1

Голы: Манкозу, 56, пен – Дибала, 50, пен

"Лечче": Габриэл, Россеттини, Лучони, Кальдерони, Меккарьелло (Рисполи, 72), Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Маер (Табанелли, 58), Фариас (Лападула, 46), Эль-Бабакар

"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро, Данило (Куадрадо, 58), Бонуччи, Джан (Рабьо, 72), Пьянич (Хедира, 67), Бентанкур, Бернардески, Дибала, Игуаин

Предупреждения: Кальдерони (13), Россеттини (18), Манкозу (75), Бернардески (79), Лападула (87)

Как мы писали ранее, Месси и Роналду обойдутся: назван главный претендент на "Золотой мяч"-2019. По прогнозам всех букмекеров, главную индивидуальную награду мирового футбола получит голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама