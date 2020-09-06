Швейцария – Германия: где и когда смотреть принципиальный матч соседей в элите Лиги наций

Последний раз соперники встречались восемь лет назад, выдав голевую феерию

В воскресенье пройдут 10 матчей второго тура Лиги наций, в том числе два – в группе А4, где выступает сборная Украины. "Сине-желтые" стартуют в Мадриде в 21:45. В это же время начнется и вторая встреча квартета, на нашем сайте начался онлайн матча Швейцария – Германия.

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Соседи сойдутся на арене в Базеле, где в 2012 году в товарищеской дуэли хозяева победили будущих чемпионов мира-2014 со счетом 5:3. С тех пор швейцарцы с немцами не играли. Хотя в целом значительно больше побед у "Бундестим" – 36 против 9.

На украинском телевидении встречу в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Начнется трансляция уже в 21:35. В повторе матч значится в программе понедельника в 18:55 на канале "Футбол 1". Также его можно посмотреть в интернете на сервисе OLL.TV.

Напомним, Германия упустила победу над Испанией на последних секундах. Так что немцы и испанцы сейчас делят второе и третье места в квартете, швейцарцы – на последнем. Если хозяева проиграют и сегодня в Базеле, то их шансы на выход из группы сильно упадут.

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Смотрите, как немцы сыграли с испанцами вничью:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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