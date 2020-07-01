Сила фанатов: болельщики "Шальке" отправили в отставку президента немецкого клуба

Боссу гельзенкирхенцев не простили еще один провал в чемпионате Германии и отсутствие еврокубков

Председатель совета директоров немецкого "Шальке" подал в отставку под давлением болельщиков. Клеменс Тенньес покинул свой пост из-за протестов фанатов – сообщает The Intelligencer. Ранее мы писали, что "Волки", стоящие на пути "Шахтера", выгрызли путевку в еврокубки.

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По данным источника, после разгрома "Шальке" со счетом 0:4 в последнем туре чемпионата Германии с "Фрайбургом" фанаты клуба собрались, чтобы выразить недовольство работой Тенньеса. Болельщики обвиняли функционера в провале второй половины сезона, ведь команда из Гельзенкирхена с января не одержала ни одной победы в Бундеслиге. В результате чего "Шальке" завершил чемпионат Германии на 12-м месте и не попал в еврокубки второй сезон подряд.

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Также одной из причин недовольства болельщиков стала вспышка коронавируса на принадлежащей ему скотобойне, где было выявлено около 1400 случаев инфицирования. "Шальке" на официальном сайте поблагодарил Тенньеса за 26 лет работы в структуре клуба.

64-летний функционер с 1994 года входил в наблюдательный совет клуба, а с 2001 года его возглавил. Также Клеменс входил в экономический комитет "Шальке" и чрезвычайный комитет по спортивным вопросам. При Тенньесе гельзенкирхенцы трижды выигрывал Кубок Германии и 10 раз квалифицировался в Лигу чемпионов, однако долги клуба за тот же период выросли до 200 миллионов евро.

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Смотрите, как "Шальке" выступал в прошлом сезоне в Лиге чемпионов

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