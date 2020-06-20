"Волки", стоящие на пути "Шахтера", выгрызли путевку в еврокубки: обзор матча "Шальке" – "Вольфсбург"

Соперник "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" добыл важную для себя победу в 33-м туре Бундеслиги.В субботу, 20 июня, "волки" после двух матчей без побед разгромили при пустых трибунах на выезде бывшую команду Евгения Коноплянки – "Шальке" – со счетом 4:1.

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Таким образом "Вольфсбург" за тур до финиша чемпионата Германии гарантировал себе выступление на международной арене и в следующем сезоне – команда выступит в Лиге Европы. Напомним, что в 33-м туре чемпионата Германии состоялся еще один знаковый матч – дортмундская "Боруссия" обыграла "Лейпциг" 2:0 и обеспечила себе "серебро" Бундеслиги.

Обзор матча Шальке – Вольфсбург (1:4)

Шальке – Вольфсбург – 1:4

Голы: Матондо, 70 – Вегорст, 16, 56, Мбабу, 58, Жоао Виктор, 69

Шальке: Нюбель, Миранда (Тиав, 69), Очипка, Кабак, Кенни (Беккер, 46), Мерджан (Раман, 46), Шопф, Грегорич (Кутуджу, 65), Маккенни, Матондо, Калиджури

Вольфсбург: Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс, Руссийон, Шлагер (Герхардт, 76), Штеффен (Жоао Виктор, 67), Арнольд, Брекало, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 83)

Предупреждения: Штеффен, Очипка, Грегорич, Кенни, Маккенни, Мбабу, Руссийон

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Статистика матча Шальке – Вольфсбург (1:4)

Турнирная таблица чемпионата Германии

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Добавим, что ответный матч 1/8 Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоится в начале августа. Напомним, в первой игре, 12 марта, "горняки" одолели немецкий клуб на его поле 2:1.

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