Символ 2020 года в спорте: крысой бросали в динамовца Вербича и кормили мэра во Франции

/ Фото: Сегодня|Спорт

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2020 год по китайскому календарю – год Белой Крысы – не самого чистоплотного животного. Тем не менее грызун довольно часто пересекается с миром спорта. В одних случаях он выступает в роли талисмана, в других – как средство оскорбить соперника. А иногда просто выбирает спортивные арены в качестве собственного дома. Мы собрали самые яркие случаи в спорте с участием талисмана 2020 года.

Крысиный мэр

Когда в 2017 году "Пари-Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Барселону" (4:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов, мало кто верил, что каталонцы смогут взять реванш на своем поле. Такого же мнения придерживался и мэр небольшого городка Мон-де-Марсан на юго-западе Франции. Шарль Дайо, комментируя результат поединка, в сердцах пообещал съесть крысу, если "Барселона" все же сумеет пройти в следующий раунд. Дома Месси и компания сотворили настоящее чудо, обыграв парижан со счетом 6:1, а решающий гол был забит на 95-й минуте! Чиновнику не оставалось ничего другого, как выполнить свое необычное обещание. К счастью, пробовать крысу в живом виде ему не пришлось, по такому случаю местный ресторан по особому рецепту (где они его раздобыли?) приготовил грызуна.

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Из "матрасника" в крысу

Позапрошлым летом бельгийский вратарь Тибо Куртуа сменил лондонский "Челси" на мадридский "Реал". Все бы ничего, но в свое время Куртуа защищал цвета другого клуба из столицы Испании – "Атлетико" – и был любимчиком болельщиков. Когда Куртуа впервые приехал в гости к своей бывшей команде в качестве игрока "сливочных", его встретили не очень дружелюбно – болельщики забросали голкипера игрушечными крысами, а его именную табличку на стадионе засыпали мусором, оставив на ней красноречивую надпись: "Крыса!".

В целом Куртуа еще легко отделался, если вспомнить, что в Луиша Фигу как-то запустили свиную голову. Об этом мы писали в нашей подборке о талисмане уходящего года.

Вербич под крысиным дождем

Немного меньше повезло нынешнему динамовцу Беньямину Вербичу во время выступления в Дании, где ему приходилось принимать участие в главном дерби страны между "Копенгагеном" и "Брондбю". В одном из таких противостояний болельщики не придумали ничего другого, как забросать игроков из команды-соперника дохлыми крысами. Случилось это во время поединка на домашней арене "Брондбю". Когда Вербич собирался разыграть угловой со своим одноклубником Людвигом Аугустинссоном, в них полетели тушки бедных животных. Поединок пришлось на время остановить, но это не помешало гостям увезти домой победу над принципиальным соперником.

Крыса отгрызла футболисту палец

Бывший футболист "Тоттенхэма" и сборной Англии Гари Маббутт пострадал от крысы во время отдыха в Южной Африке. Летом 2018 года он отправился проведать дочку, работающую в национальном парке Крюгера в ЮАР. Как-то ночью крыса пробралась в его комнату и сгрызла до кости его большой палец и часть ступни. Когда он проснулся, то увидел, что кровать залита кровью, а вот боль он не сразу почувствовал из-за диабета. В результате инцидента Маббутту пришлось срочно вернуться в Англию, где он провел шесть недель в госпитале, чтобы избавиться от инфекции. "Я играл против стольких противников, а в итоге выведен из строя крысой", – с юмором вспоминал ту историю Маббутт, сыгравший 16 матчей за национальную команду и более 600 – за "Тоттенхэм".

Сюрприз в салате

Для профессиональных спортсменов имеют значение не только тренировки, но и правильное питание. Так думал и британский боксер Бен Савва, когда пошел в ближайший магазин за продуктами. Бен ежедневно употребляет энергетический коктейль, где среди ингредиентов есть шпинат. Но какой же шок ждал боксера очередным утром – в пакете со свежим шпинатом он обнаружил изуродованное тело крысы. А ведь днем ранее он уже съел часть шпината из этого пакета. "Каждое утро я беру горсть шпината и кладу его в свой блендер, мне очень повезло, что я его заметил – его легко можно было смешать с моим коктейлем", – рассказал Бен.

Савва вернул пакет в магазин, где ему предложили компенсацию в 2,20 доллара. Но боксер, который после этого случая больше не может есть салат и шпинат, подал иск на торговую сеть на суму компенсации в 15 тысяч долларов.

Был крысой, а стал лучшим другом

Знаменитый защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер в одном из интервью назвал легенду "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла крысой за его поведение на поле. Интересно, что сейчас экс-игроки составляют звездный тандем на британском ТВ и являются хорошими друзьями. "Я не мог выносить его как игрока. Он был маленькой крысой Фергюсона на поле, не так ли? Подбегать к судьям и раздражать людей: он был просто… Гари Невиллом, в основном. Теперь я прекрасно с ним лажу. Он очень забавный и блестящий эксперт", – признался как-то Каррагер.

Оскорбление настолько привязалось к Нэвиллу, что в короткометражном фильме "Пятнадцать минут, которые потрясли мир", рассказывающем о знаменитом финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле "Ливерпуль" – "Милан", тогдашнего капитана "МЮ" показали в виде крысеныша с фамилий на футболке Rat Boy, жившего на какой-то свалке. Он вместе с персонажем Алекса Фергюсона радуется поражению красных и распевает фанатские песни, а когда сэр Алекс узнает, что "Ливерпуль" отыгрался, то берется за бутылку. Такой себе шедевр, честно говоря, но на его премьеру пришли и тренер мерсисайдцев Рафаэль Бенитес, и лидеры команды Стивен Джеррард и Джейми Каррагер.

Крыса талисман: одним успех, а другим – позор

Не везде крыса ассоциируется с оскорблением. В 2014 году хоккейный клуб НХЛ "Флорида Пантерз" добавил к существующему талисману Пантере Стэнли Си маскот в виде крысы, которому дали имя Виктор И. Он появился в честь традиции болельщиков выбрасывать на лед резиновых крыс, появившейся в 1996 году по пути команды к исторической победе в Кубке Стэнли.

Сделал своим талисманом крысу и российский футбольный клуб "Крылья Советов". Фанаты других команд давно называли самарцев крысами, сокращая полное название, поэтому в клубе решили не креативить и превратили оскорбление в талисман и назвали его Крыс Лютик. Так на стадионе появился огромный грызун в клубной экипировке.

А вот болельщикам такой талисман не пришелся по душе. Они отправили письмо руководству клуба с призывом убрать крысу со стадиона.

"Нелепая и недальновидная деятельность пиар-службы клуба приведет к тому, что "крылатый", парящий в небе образ команды все приезжие иностранные болельщики будут отождествлять с помоечной тварью" – говорилось в заявлении фанатов.

Крыса интереснее бейсбола

Бейсбол – не самый зрелищный вид спорта в мире. Средняя продолжительность одного матча – около трех часов (рекорд 8 часов и 25 минут), поэтому зрителя иногда нужно самим искать, как развлечь себя на трибуне. Так, во врем матча "Питтсбург Пайрэтс" внимание болельщиков привлекла крыса, пытающая перепрыгнуть с ограждения на стену стадиона. После нескольких неудачных попыток фанаты начали яростно подбадривать грызуна, забыв о самом бейсболе. С третьей попытки крыса все же достигла своей цели под бурные овации трибун. "Все, что я могу сказать... никогда не сдаваться", – написал в соцсетях выложивший это видео местный фотограф Уилл Байингтон.

Крыса на бейсбольном матче Видео: Twitter

Крысы на стадионе: роют норы и борются с VAR

Во время ежегодной проверки стадионов на домашней арене "МЮ" инспекторы обнаружили Гари Нэвилла… тьфу ты, огромное количество крыс. Полчища грызунов обосновались на "Олд Траффорд" и проделали в газоне больше количество нор. Работники стадиона безуспешно боролись с нашествием крыс на протяжении нескольких сезонов.

Но это еще ничего. Вот совсем недавно во Франции крысы устроили настоящий переполох. Грызуны повредили кабели, предназначенные для работы Системы видеопомощи арбитрам (VAR). Специалистам так и не удалось починить поломку до начала матча, поэтому главному арбитру пришлось положиться только на себя и своих помощников.

Роланд из Румынии

Румынский защитник Разван Рац провел прекрасную карьеру в Украине – вместе с "Шахтером" он выиграл Кубок УЕФА и семь раз становился чемпионом страны. В 2013 году он перебрался в английский "Вест Хэм", где к нему сразу же прицепилась кличка "Роланд". Дело в том, что фамилия Развана латиницей пишется как Rat, что в переводе с английского означает крыса. Одноклубники сразу же вспомнили мультяшный персонаж 80-х Roland Rat и наградили румына шуточным прозвищем. На этом "молотобойцы" не остановились и прикрепили к автомобилю румына номерные знаки "RAT 1" и "ROLAND RAT" – такие же были на Ратмобиле мультяшного Роланда.

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