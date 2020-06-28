Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Синдром Хокинга" косит футбол – от неизлечимой болезни умер бывший игрок сборной Словакии

28 июня, 14:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мариан Чишовски в последние годы страдал от бокового амиотрофического склероза

Бывший футболист сборной Словакии Мариан Чишовски умер в возрасте 40 лет, сообщается в официальном аккаунте "Викотрии" Плзень в Twitter. Причиной смерти футболиста стал боковой амиотрофический склероз, от которого Чишовски страдал на протяжении последних лет. Несколько дней назад бывший тренер "Барселоны" признался, что страдает от неизлечимой болезни.

Реклама

За свою карьеру Чишовски играл в таких клубах как "Тимишоара" из Румынии, и "Виктория" из Чехии. В составе сборной Словакии он провел 15 матчей и принимал участие в Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Шарко или болезнь Лу Герига – это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Самым известным пациентом с таким диагнозом был ученый Стивен Хокинг, а также от болезни страдал бывший футболист Фернандо Риксен. Нидерландский футболист боролся с неизлечимым заболеванием центральной нервной системы с 2013 года. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. В сентябре 2019 года Риксен скончался.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

умер футболист Виктория Плзень

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Что там только не происходило: на дне рождения Неймара жены боялись отпускать мужей даже в туалет
Что там только не происходило: на дне рождения Неймара жены боялись отпускать мужей даже в туалетФутбол
Понеслось! Коронавирус обнаружен у очередного украинского футболиста
Понеслось! Коронавирус обнаружен у очередного украинского футболистаФутбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять