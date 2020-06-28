"Синдром Хокинга" косит футбол – от неизлечимой болезни умер бывший игрок сборной Словакии

Бывший футболист сборной Словакии Мариан Чишовски умер в возрасте 40 лет, сообщается в официальном аккаунте "Викотрии" Плзень в Twitter. Причиной смерти футболиста стал боковой амиотрофический склероз, от которого Чишовски страдал на протяжении последних лет. Несколько дней назад бывший тренер "Барселоны" признался, что страдает от неизлечимой болезни.

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За свою карьеру Чишовски играл в таких клубах как "Тимишоара" из Румынии, и "Виктория" из Чехии. В составе сборной Словакии он провел 15 матчей и принимал участие в Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Шарко или болезнь Лу Герига – это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Самым известным пациентом с таким диагнозом был ученый Стивен Хокинг, а также от болезни страдал бывший футболист Фернандо Риксен. Нидерландский футболист боролся с неизлечимым заболеванием центральной нервной системы с 2013 года. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. В сентябре 2019 года Риксен скончался.

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