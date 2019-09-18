Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен

18 сентября, 16:16

Игроку установили памятник при жизни

Фернандо Риксен

Фернандо Риксен / Фото: Twitter

Реклама

Бывший полузащитник Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс", где ранее выступал голландский футболист. Ранее мы рассказывали, что умер известный спортивный функционер. 

"Рейнджерс" глубоко опечален известием о смерти бывшего футболиста Фернандо Риксена, который боролся с болезнью двигательного нейрона", – сообщила пресс-служба шотландского клуба.

Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.

В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Рейнджерс", за который играл в 2000–2006 годах.

Напомним, что летом в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попали в жертву.

Добавим, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

смерть Рейнджерс Фернандо Риксен

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против "африканских бразильцев"Футбол
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов "Боруссия Д" – "Барселона"Футбол

Новости партнеров

Loading...