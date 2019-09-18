Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен

Фернандо Риксен / Фото: Twitter

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Бывший полузащитник Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс", где ранее выступал голландский футболист. Ранее мы рассказывали, что умер известный спортивный функционер.

"Рейнджерс" глубоко опечален известием о смерти бывшего футболиста Фернандо Риксена, который боролся с болезнью двигательного нейрона", – сообщила пресс-служба шотландского клуба.

Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.

В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Рейнджерс", за который играл в 2000–2006 годах.

Напомним, что летом в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попали в жертву.

Добавим, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

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