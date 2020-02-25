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Суперматч "Ювентус" – "Интер" и еще шесть поединков чемпионата Италии пройдут без зрителей

25 февраля, 14:22

Италия больше всех в Европе пострадала от коронавируса

Шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии пройдут при пустых трибунах. Как сообщает Football Italia, информацию подтвердил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, но на официальном сайте Серии А пока не было объявления. Такие меры предосторожности приняты в связи с обрушившейся на Италию эпидемии коронавируса.

"Уже приняты меры, запрещающие любые мероприятия до следующего воскресенья", – сказал Спадафора. – "Изначально для Ломбардии, Венето и Пьемонта. Теперь мы также распространили на Фриули-Венецию-Джулию, Эмилию-Романью и Лигурию".

Таким образом, без зрителей пройдут следующие матчи:

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  • "Удинезе" – "Фиорентина"
  • "Милан" – "Дженоа"
  • "Парма" – СПАЛ
  • "Сассуоло" – "Брешия"
  • "Ювентус" – "Интер"
  • "Сампдория" – "Верона"

Зрители смогут присутствовать только на поединках "Лацио" – "Болонья", "Наполи" – "Торино", "Лечче" – "Аталанта", "Кальяро – Рома".

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Напомним, что из-за коронавируса уже пострадала Лига Европы. Как мы сообщали ранее, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей.

Накануне власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Это седьмой смертельный случай от вируса в стране.

Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 – Венето, остальные – в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также – в городе Рим. Украинцев среди них нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня|Спорт

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