Италия во власти коронавируса: премьер назвал причину эпидемии

Джузеппе Конте не видит вины правительства в том, что север страны стал очагом инфекции

Причиной стремительного распространения нового коронавируса COVID-19 в Италии является неправильный подход руководства одной из больниц на севере страны, где из-за инфекции ввели карантин в ряде городов.

Об этом, как сообщает агентство Ansa, 25 февраля заявил премьер-министр Джузеппе Конте, чем вызвал негодование провинции Ломбардия.

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"Там была вспышка, и он распространился оттуда частично из-за управления больницей, которое осуществлялось не в полном соответствии с рекомендуемыми в таких случаях протоколами. Это способствовало распространению", – сказал Конте, не став называть ни город, ни больницу.

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Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал такое заявление необоснованным и неприемлемым, заверив в том, что власти провинции следовали правительственным протоколам.

"Я молчал, я не спорил, но если они обвиняют Ломбардию, я не могу молчать. Мы предлагали усилить контроль еще за месяц до начала эпидемии. Они обвинили нас в расизме и распространении паники", – сказал он на телеканале Rai.

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А руководитель управления по социальной защите Ломбардии Джулио Галлера назвал Конте "необразованным человеком".

"Он не знает, какие протоколы были установлены Высшим институтом здоровья. Мы по-рабски придерживаемся того, что решил институт, а также руководящих принципов министерства здравоохранения", – сказал Галлера.

Напомним, что по последним данным, в Италии зафиксировано 283 случая заражения, включая семерых скончавшихся и одного выздоровевшего. В посольстве Украины утверждают, что украинцев среди инфицированных нет.

Подробнее о ситуации с распространением коронавируса в Италии вы можете узнать в спецтеме "Коронавирус проник в 32 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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