Скандал с таблеткой: обидчика "Шахтера" подозревают в приеме допинга прямо на поле

Мартин Хинтереггер глотает таблетку / Фото: Facebook

Защитник "Айнтрахта" Мартин Хинтереггер привлек внимание антидопинговых служб после домашнего матча с "Хоффенхаймом" в первом туре немецкой Бундеслиги, который "Айнтрахт" выиграл со счетом 1:0. Австрийский футболист стал автором единственного гола во встрече, забив уже на первой минуте.

В концовке матча Хинтереггер получил повреждение и оказался на газоне. Тренерский штаб "Айнтрахта" начал готовить замену, однако вскоре планы команды из Франкфурта изменились. После оказания помощи врач "Айнтрахта" передал Мартину таблетку, которую тот сразу же съел. По окончании матча Хинтереггер объяснил инцидент, заявив следующее: "Я почувствовал жуткую боль, но доктор помог мне, и я смог продолжить игру".

Гол Хинтереггера в ворота "Хоффенхайма". Фото – AFP

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Слова игрока вызвали подозрения, а в клубе заявили, что ему дали не обезболивающее, а углеводы. Как сообщает Suddeutsche Zeitung, произошедшим заинтересовалось Национальное антидопинговое агентство (НАДА), которое в ближайшее время проведет свое расследование.

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Напомним, именно "Айнтрахт" выбил "Шахтер" из Лиги Европы-2019 на стадии 1/16 финала, после харьковской ничьей 2:2 обыграв "горняков" в Айнтрахте со счетом 4:1. Что интересно, именно подозреваемый в употреблении допинга Мартин Хинтереггер тогда открыл счет в Харькове, забив Андрею Пятову ударом головой.

Смотрите гол Хинтереггера в ворота "Шахтера"

Смотрите, как Мартин Хинтереггер забивает за сборную Австрии

Отметим, что за последнее время спортивный мир всколыхнуло немало допинг-историй. Как сообщалось ранее, Майк Тайсон рассказал, каким образом долгие годы обманывал допинг-офицеров. Оказалось, что экс-чемпион мира по боксу использовал мочу своей жены и детей, чтобы скрыть следы употребления наркотиков.

Также мы писали, что допинг-проба баскетболиста всех шокировала: спортсмен оказался беременным. В ходе расследования выяснилось, что Ди Джей Купер подменил анализ и в качестве биологического материала принес мочу женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

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