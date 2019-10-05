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Скандал в футболе: игроков бельгийского клуба обвиняют в изнасиловании девушки на клубной базе

5 октября, 12:42

Футболисты снимали свои приключения с девушкой на видео

/ Фото: AFP

Игроки бельгийского клуба "Эспойр Майнройс" попали в скандал после того как в социальных сетях было опубликовано видео с непристойным содержанием, сообщает The Sun. В ролике показано, как в клубной столовой в присутствии футболистов по полу ползала голая девушка.

В другом эпизоде она уже занималась сексом с одним из игроков в клубной раздевалке. Семья девушки уже подала иск против футболистов. По словам матери пострадавшей, есть доказательства, что ее дочь находилась под воздействием каких-то веществ.

Клуб отреагировал на скандал отстранением от тренировок одного из футболистов на месяц. Еще один игрок был переведен в дубль. Президент "Эспойр Майнройс" Джозеф Гайяр сложившуюся ситуацию прокомментировал так: "Пока мы знаем только, что на видео присутствуют некоторые из наших игроков, но мы точно не знаем, что произошло. Мы собираемся разобраться во всей этой истории, которая на сегодняшней день достигла огромных масштабов".

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Напомним, что главным скандалом лета в футболе стали обвинения в изнасиловании бразильской модели Нажила Триндади в адрес Неймара. По словам Неймара-старшего, секс у его сына с женщиной в Париже был по обоюдному согласию.

Однако ситуация разрешилась неожиданно – уже в сентябре на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушка может и сама сесть в тюрьму.

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Источник: Championat.ru

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