Скандально известный игрок "Барселоны" не прижился в Турции и вернется обратно в Испанию

Арда Туран / Фото: AFP

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Полузащитник Арда Туран, права на которого принадлежат "Барселоне", покинул расположение "Истанбул Башакшехир", за который выступал на правах аренды с 2018 года.

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Как сообщается на официальном сайте турецкого клуба, арендный договор был досрочно расторгнут по инициативе 32-летнего футболиста, который выразил желание сменить обстановку. Руководство пошло ему навстречу.

"Мы бы хотели поблагодарить Арду Турана, одного из важнейших игроков турецкого футбола, который провел сотню матчей за национальную команду, за его старания, а также пожелать ему успехов в оставшейся части карьеры", — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Туран после ухода из "Истанбула" вернется в "Барселону".

Напомним, что в октябре 2018 года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в которой Туран сломал оппоненту нос.

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