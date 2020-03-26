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Скандального итальянского футболиста оправдали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

26 марта, 13:20

Александр Трикиша

Теперь уже девушку обвинили в даче ложных показаний и вымогательстве

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки. Следствие не нашло в действиях футболиста нарушения закона, а вот для девушки неприятности только начинаются – ее обвиняют в даче ложных показаний и вымогательстве.

Инцидент произошел несколько лет назад. Девушка сказала футболисту, что уже совершеннолетняя, хотя ей на тот момент было всего 17 лет. А после интимной связи она заявила, что ей еще нет 18-ти и потребовала от игрока 100 тысяч евро за молчание.

Ранее мы писали, что английский футболист под наркотиками убил и изнасиловал подругу детства. До этого у Джозефа Тревора уже были проблемы с законом в связи с обвинениями в изнасиловании. Интересно, что ранее у футболиста были проблемы с законом, связанные с обвинениями в изнасиловании, но тогда ему удалось избежать суда.

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Также мы писали, что английский клуб разорвал контракт с футболистом из-за обвинения в изнасиловании ребенка. Тайрелл Робинсон был арестован еще в августе 2018 года. Робинсон должен был предстать перед судом Брэдфорда 7 апреля.

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Смотрите, как забивает Марио Балотелли:

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изнасилование чемпионат Италии Марио Балотелли Брешия

Источник: Сегодня|Спорт

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