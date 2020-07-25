Скандальный "Агробизнес" победил "Волынь" в Первой лиге, а "Оболонь" проиграла

До окончания турнира остается четыре полных тура и несколько отложенных матчей

Продолжается упорная борьба за призовые места во втором по рангу дивизионе украинского футбола. В пятницу вечером прошли последние матчи 26-го тура. В центральном встречались "Агробизнес" и "Волынь". К слову, позавчера стало известно, кто побил арбитра после скандального матча Первой лиги.

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На этот раз в Хмельницкой области "Агробизнес" довольно убедительно взял верх над гостями с Волыни – 3:0. Интересно, что тренируют команды бывшие игроки "Карпат" Александр Чижевский и Андрей Тлумак. Это успех позволил коллективу из Волочиска обойти клуб из Луцка на два очка и вернуться на третье место.

"Оболонь" в гостях несколько неожиданно уступила "Кремню" (0:1), 12-й команде турнира, и опустилась с пятой на седьмую позицию. Этим воспользовались "Рух", который справился с "Горняком-Спорт" (2:1), и "Металлист 1925", обыгравший "Прикарпатье" 3:1 в первом матче Вячеслава Хруслова во главе харьковчан.

На днях бывшего футболиста сборной России уволили с поста тренера украинского клуба.

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Следующий, 27-й, тур пройдет в Первой лиге с 28 по 30 июля.

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