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Бывшего футболиста сборной России уволили с поста тренера украинского клуба

22 июля, 00:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда Первой лиги, "Металлист 1925", попрощалась с Андреем Демченко

Продолжают бурлить эмоции во втором дивизионе отечественного футбола, где едва ли не половина команд претендует на повышение в классе. К слову, в понедельник прошел первый матч Первой лиги с VAR "Оболонь-Бровар" – "Рух", а во вторник в лиге случилась тренерская отставка.

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Харьковский "Металлист 1925", который еще недавно находился в тройке лидеров, а сейчас скатился на седьмое место, уволил тренерский штаб во главе с Андреем Демченко (на фото слева). Напомним, в свое время он выступал за нидерландский "Аякс" и молодежную сборную России. Теперь же "Металлист" сенсационно проиграл середняку. У коллектива накопилось три поражения подряд, что и вынудило руководство клуба на решительные действия.

Исполнять обязанности главного тренера будет спортивный директор клуба Вячеслав Хруслов (на фото – в центре), его помощником станет Сергей Ралюченко. Следующий матч "Металлист 1925" проведет в пятницу против "Прикарпатья". До окончания чемпионата еще предстоит провести пять полных туров.

Читайте также: полиция открыла уголовное дело по факту избиения судьи в Первой лиге.

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отставка увольнение футбол первая лига Андрей Демченко Металлист 1925

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