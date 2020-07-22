Бывшего футболиста сборной России уволили с поста тренера украинского клуба

Продолжают бурлить эмоции во втором дивизионе отечественного футбола, где едва ли не половина команд претендует на повышение в классе. К слову, в понедельник прошел первый матч Первой лиги с VAR "Оболонь-Бровар" – "Рух", а во вторник в лиге случилась тренерская отставка.

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Харьковский "Металлист 1925", который еще недавно находился в тройке лидеров, а сейчас скатился на седьмое место, уволил тренерский штаб во главе с Андреем Демченко (на фото слева). Напомним, в свое время он выступал за нидерландский "Аякс" и молодежную сборную России. Теперь же "Металлист" сенсационно проиграл середняку. У коллектива накопилось три поражения подряд, что и вынудило руководство клуба на решительные действия.

Исполнять обязанности главного тренера будет спортивный директор клуба Вячеслав Хруслов (на фото – в центре), его помощником станет Сергей Ралюченко. Следующий матч "Металлист 1925" проведет в пятницу против "Прикарпатья". До окончания чемпионата еще предстоит провести пять полных туров.

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