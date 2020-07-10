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Скандальный легионер "Динамо" показал новый спорткар за 400 тысяч евро

10 июля, 20:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игрок из Люксембурга не принес пользы киевлянам, зато успел купить уже два автомобиля

Скандальный нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, заработавший недавно штраф за аплодисменты арбитру, на своей странице в Instagram похвастался новым дорогостоящим спорткаром. Игрок сборной Люксембурга стал владельцем Lamborghini Aventador SVJ, сообщает "Динамомания". Стоимость роскошного автомобиля составляет около 400 тысяч евро.

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Интересно, что это второй дорогостоящий автомобиль в коллекции Жерсона с момента перехода в "Динамо". В первую же неделю в Украине люксембуржец купил себе Bentley.

"Я люблю эту машину, это класс. Легионеру в любом случае нужна хорошая машина. Добираться на тренировку, домой, в город. Это полезная вещь. После первой тренировки сегодня я поехал домой, живу недалеко от базы, отдохнул, и приехал на вторую тренировку. В машине ты всегда наедине со своими мыслями и музыкой", – признавался тогда легионер "Динамо" изданию 1927.kiev.ua.

Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола, но из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию. В Турции на его счету уже 11 матчей и шесть голов.

Напомним, что ранее появились подробности скандального поведения люксембуржца. Кроме конфликта с тренером Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

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Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота и принес победу сборной Украины:

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футболист чемпионат Турции Lamborghini Жерсон Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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