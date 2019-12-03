Скандальный шведский форвард Златан Ибрагимович подарит себя "Милану" на юбилей

Златан Ибрагимович

Звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович, известный своими неординарными поступками, таки будет снова выступать за итальянский "Милан". 38-летний футболист дал принципиальное согласие руководству "красно-черных", сообщает издание The Telegraph. К слову, узнайте результаты голосования всех журналистов в определении обладателя "Золотого мяча".

На Ибрагимовича претендовали несколько клубов английской Премьер-лиги, но он отдал предпочтение теплой Италии. Хотя и там его хотела видеть в своих рядах "Болонья". Ожидается, что "Милан" объявит о подписании контракта со Златаном 15 декабря – в день своего 120-летия.

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Шведский форвард, напомним, уже играл на Апеннинах: в "Милане", "Интере", "Ювентусе". Также в Европе он успел засветиться в футболках "Барселоны", "ПСЖ", "Манчестер юнайтед", "Аякса" и своего родного "Мальме".

Вспомним, как Златан забивал за "Манчестер юнайтед" – свой последний клуб в Европы перед отъездом в "Лос-Анджелес Гэлакси"

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