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"Скажи это родственникам тех, кто умер": звездный футболист критикует врача за слова о коронавирусе

14 марта, 23:14

Александр Трикиша

Врач заявил, что карантин - всего лишь повод для "продолжительной сиесты"

Нападающий "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле с негодованием отреагировал на слова итальянского врача о том, что пандемия коронавируса для итальянцев – всего лишь повод для "продолжительной сиесты". Италия больше всех пострадала от смертельного вируса в Европе. На данный момент в стране погибло уже более 1400 человек.

"Иди скажи это родственникам тех, кто умер, или тем, кто борется за свою жизнь в больницах, дурак!", – цитирует Иммобиле Goal.com, – "От всего сердца говорю тебе: "Отвали!"

Ранее мы писали, что будущий соперник сборной Украины подхватил коронавирус – в его команде уже семь инфицированных. "Сампдория" больше всех пострадала от опасного вируса.

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А другой итальянский клуб "Наполи" запустил музыкальный флешмоб в целях борьбы с коронавирусом. Акция направлена на сплочение населения.

Кстати, сегодня прозвучало заявление УЕФА относительно переноса Евро-2020 из-за коронавируса. Член исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин признала: турнир нужно сместить на следующий год.

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чемпионат Италии Лацио коронавирус Чиро Иммобиле

Источник: Советский спорт

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