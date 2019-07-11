Сказывается опыт игры в России: экс-игрок "Локомотива" размахивал гениталиями в отеле

Шотландский футболист неоднократно попадался в публичных местах в пьяном виде

Гарри О'Коннор. Фото: Wikipedia

Бывший нападающий московского "Локомотива" Гарри О'Коннор обвинен в публичной непристойности и угрожающем и оскорбительном поведении. Как сообщает BBC, футболист спустил брюки и трусы в шотландском отеле Marine. Помимо демонстрации гениталий, О'Коннор "вел себя угрожающе" и выкрикивал оскорбительные реплики.

Против игрока возбудили дело, промежуточная дата его рассмотрения назначена на 2 октября. Судебное заседание пройдет 6 ноября.

Шотландец выступал за "Локомотив" в 2006-2007 годах и забил 7 мячей в 33 матчах. В 2012 году О'Коннор отыграл 6 матчей за "Томь" из Томска, в которых забил один мяч. Также шотландец успел поиграть за английские "Бирнингем" и "Барнсли", на родине защищал цвета "Хиберниана", "Гринкок Мортона", а сейчас занимает пост играющего тренера "Селкерка". На его счету 16 матчей за национальную команду Шотландии и четыре забитых мяча.

Ране мы писали, что пьяный футболист в Италии пытался скрыться от полиции и протаранил несколько авто. В результате аварии также были повреждены еще несколько автомобилей и некоторые дорожные знаки.

Также мы писали, что футболист спровоцировал ДТП с беременной, а затем выкидывал из машины пивные банки. Очевидцы утверждают, что спортсмен пытался откупиться от полиции.

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