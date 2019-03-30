"Сколько можно?": тренер "Леганеса" продолжает игнорировать вратаря сборной Украины

Середняк Примеры без украинцев сотворил сенсацию, одолев на выезде одного из лидеров

Андрей Лунин. Фото: Getty Images

"Сколько можно?": тренер "Леганеса" продолжает игнорировать вратаря сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f77/cc3/5c9f77cc34bba.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f77/cc3/5c9f77cc34bba.png 2019-03-30T16:03:00+02:00 Футбол Середняк Примеры без украинцев сотворил сенсацию, одолев на выезде одного из лидеров

Украинские легионеры "Леганеса" Андрей Лунин и Василий Кравец остались в запасе "огурцов" в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Хетафе". Тем не менее, без украинцев, просидевших игру "на банке", их клуб сумел сотворить сенсацию. "Леганес", являющийся середняком Примеры, одолел на выезде "Хетафе", идущий на высоком четвертом месте, со счетом 2:0.

На 49-й минуте счет открыл Сантос, а за семь минут до конца основного времени преимущество "Леганеса" удвоил Хуанфран.

Отметим, что в нынешнем чемпионате Испании Андрей Лунин и Василий Кравец провели по пять матчей за "огурцов". Но если Лунин выступает за "Леганес" с начала сезона, то Кравец – только с января. И как раз Кравца можно считать игроком основы, а вот Лунина, несмотря на все его чудеса в рамке, тренер "Леганеса" продолжает упрямо игнорировать.

Между тем, как сообщалось ранее, хорошие новости пришли для Лунина из "Реала", которому принадлежит голкипер украинской сборной. Наш вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба, так как ряды "сливочных" покинет Лука Зидан, который может перебраться в "Базель".

Также сообщалось, что "Хетафе" стала командой, в ворота которой Лионель Месси забил лучший гол "Барсы" в ее 119-летней истории.

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