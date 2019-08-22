"Заря" не устояла в Барселоне: команда Скрипника с отбитым пенальти проиграла в Лиге Европы

Фото: ФК "Эспаньол"

22 августа испанский "Эспаньол" и луганская "Заря" встречались в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Матч состоялся на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне. Мы проводили онлайн трансляцию матча "Эспаньол" – "Заря".

"Эспаньол" – "Заря": видео голов и обзор матча раунда плей-офф Лиги Европы

Луганчане начали матч достаточно смело и в первые минуты зажали хозяев поля возле их штрафной площади. "Эспаньол" ответил опасным ударом экс-"горняка" Факундо Феррейры головой. К середине первого тайма испанцы мяч полностью прибрали к своим ногам, но до остроты у ворот Никиты Шевченко дело не доходило. А незадолго до конца первой половины игры гости провели разящую контратаку, которая завершилась результативным ударом Владислава Кочергина из-за пределов штрафной.

Второй тайм начался с атак "Эспаньола" и увенчался достаточно быстрым голом Факундо Феррейры – защитник потерли аргентинца в собственной штрафной им тот спокойно расстрелял ворота ударом головой.

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В середине тайма арбитр назначил пенальти в ворота "Зари" за игру рукой Михайличенко, но Никита Шевченко героически парировал удар. Казалось, этот момент должен стать переломным в матче, а в итоге хозяева поля дважды отличились в течение нескольких минут – в первом случае на ударной позиции оказался Хави Лопес, а затем результативный удар нанес Матиас Варгас.

В оставшееся время "Эспаньол создал еще несколько моментов, но больше забить им не позволил лучший игрок в составе луганчан Никита Шевченко.

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"Эспаньол" – "Заря" – 3:1

Голы: Феррейра (58), Хави Лопес (79), Варгас (81) – Кочергин (38)

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила (Санчес, 46), Льюис Лопес, Хави Лопес, Калеро, Дардер, Итурраспе (Рока, 20), У Лэй, Гранеро, Пуадо (Варгас, 71), Феррейра.

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Абу-Ханна (Белый, 79), Тымчик, Громов, Кочергин, Лунев (Юрченко, 64), Леднев, Кабаев, Иванисеня (Арвеладзе, 90+1), Чеберко.

Предупреждения: Феррейра (21), Абу-Ханна (24), Громов (45).

Напомним, у "Зари" имеется успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.

Отметим, что накануне матча с "Эспаньолом" капитан "Зари" был полон оптимизма. "Стадия плей-офф является для нас каким-то проклятьем. Попытаемся его снять", – пообещал голкипер луганчан Никита Шевченко.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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