Скрипник начинает и выигрывает: "Заря" стартовала в Лиге Европы с выездной победы

Артем Громов оформил дубль за три минуты, а еще один гол соорудили вышедшие на замену Лунев и Арвеладзе

Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская "Заря" первой среди представителей Украины открывала еврокубковый сезон. Команда дебютанта Виктора Скрипника в Подгорице встречалась с "Будучностью" в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Мы проводили онлайн матча "Будучность" – "Заря".

"Будучность" – "Заря" – 1:3 видео голов и обзор матча

Луганчане достаточно быстро наладили игру в атаке и уже на 16-й минуте открыли счет. Первый гол украинских команд в новом еврозоне забил Артем Громов с передачи Богдана Михайличенко. Спустя три минуты Громов оформил дубль, а соавтором мяча стал Филипп Будковский, который запрессинговал голкипера заставил того ошибиться.

До конца тайма гости создали еще несколько опасных моментов у ворот соперника но больше забитых мячей зрители не видели. Хозяева же поля ответили только ударом со штрафного, с которым справился Никита Шевченко.

На второй тайм "Заря" вышла слишком расслабленной и поплатилась за это – после подачи углового Перович с острого угла отправил мяч в сетку гостей. Помог ему в этом рикошет от Владислава Кочергина. Почти сразу же он и вовсе мог сравнять счет, но из выгодной позиции пробил над перекладиной.

Почувствовав неладное, Скрипник внес коррективны в игру, выпустив на поле свежих игроков – Лунина и Арвеладзе, который соорудили третий гол своей команды – первый выполнил забег по флангу, а второй откликнулся на прострел в штрафную. На последних секундах "Будучность" имела шанс сократить отставание, но нашу команду спасла перекладина.

"Будучность" – "Заря" – 1:3

Голы: Перович (60) – Громов (16, 19), Арвеладзе (82)

"Будучность": Драгоевич, Больевич, Дамьянович, Миркович (Бойович, 77), Милич, Божович (Раичкович, 46), Бакич (Зарубица, 46), Миич, Вучич, Перович, Стоилькович.

"Заря": Шевченко, Хомченовский, Тымчик, Вернидуб, Иванисеня, Михайличенко (Абу Ханна, 86), Юрченко (Лунев, 64), Чеберко, Громов (Арвеладзе, 80), Кочергин, Будковский.

Предупреждения: Бакич (23), Михайличенко (23), Миич (38), Миркович (47), Перович (71).

Обзор последнего официального матча Зари в прошлом сезоне:

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