Скрипник о матче "Эспаньол" – "Заря" в Лиге Европы: "Завтра встретятся два "неудачника"

Наставник луганской "Зари" надеется, что все будет решаться через неделю в Запорожье

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед встречей с "Эспаньолом" в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Матч состоится в четверг, 22 августа, на стадионе "Корнелья-Эль Прат". На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

"Заря" отправилась в Испанию на матч Лиги Европы

- Всем добрый вечер! Нам очень приятно оказаться здесь и сыграть с такой хорошей командой, как "Эспаньол". Не буду говорить высокие слова или давать какие-то обещания. Мы знаем свою силу, знаем, против кого будем играть. Но в тоже время никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе.

- Сейчас у "Зари" очень напряженный график. Насколько тяжело, ведь помимо игр есть еще и длительные перелеты?

- Такой ритм – это часть футбола. За месяц проведем 10 игр. Тяжело, но мы сами этого хотим. Мечтаем добиваться успехов. Стараемся быть всегда на позитиве, чтобы быстрее восстанавливаться. Сыграть в таком городе, против клуба с большой историей – дорогого стоит. Это неоценимый опыт. Сделаем все, для того, чтобы о нас говорили позитивно.

- У "Зари" сейчас очень молодая линия обороны – 20-21 год ребятам… Насколько серьезна потеря Вернидуба?

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- Тренеру всегда неприятно, когда его футболисты получают травму. Вне зависимости от амплуа и возраста. Травмы – часть футбола. Поэтому в командах и бывает больше 20 футболистов. Где, если не через такие игры, молодым ребятам набираться опыта? Ребята, которые сыграют завтра, долго не забудут матч против "Эспаньола". Шанс не просто посмотреть еврокубки по телевизору, а сыграть самому, выпадает далеко не всем. У нашей команды такой шанс есть. Уверен, что футболисты выйдут на поле с большим желанием и заменят травмированных или дисквалифицированных игроков.

- Из ваших ответов мы поняли, что вы отдаете предпочтение "Эспаньолу". Это так или обычная вежливость, которая помогает разрядить обстановку?

- Надо быть вежливым гостем. Мы знаем нашу силу и знаем силу соперника. Завтра футбольное поле все рассудит.

- Что вы думаете об ответном матче, который пройдет в Запорожье?

- Нам очень хочется, чтобы все решающее приехало с нами в Запорожье и второй тайм мы сыграли там. Чтобы именно в Запорожье решилось, кто пройдет дальше. В футболе все бывает. Не нам эту историю писать. До нас была масса ярких примеров с другими командами. Повторюсь, наши мечты остаются с нами и никто не посмеет нам запретить мечтать. Хотим осуществить свою мечту.

- Что вас больше всего беспокоит перед завтрашней встречей?

- Мы смотрим на себя. Задайте этот вопрос мне завтра после матча. Концентрируемся на своей игре. Разбираем соперника. То, что они проиграли дома "Севилье", ни о чем не говорит. Мы тоже проиграли свой домашний поединок. Так что завтра встретятся два "неудачника".

Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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