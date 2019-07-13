"Потому что мне с этим жить": тренер луганской "Зари" отказался от работы в Москве

Украинский специалист отверг предложение "Локомотива", где в нем видели наследника Юрия Семина

Виктор Скрипник. Фото: Getty Images

Новоиспеченный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал, почему отказался от поста главного тренера московского "Локомотива". Скрипник подтвердил, что его звали в Москву, где видели в роли наследника Юрия Семина, причем финансово предложение было выгоднее, чем от "Зари". Но он предпочел возглавить луганскую команду.

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"Почему отказал "Локомотиву"? Потому что мне с этим жить. Вот и все, – заявил Виктор Скрипник. – А я этого не хочу. Я пять лет говорю с гордостью, что я – украинец. Сделал свой выбор. Осуждаю ли я футболистов, которые ездят играть в Россию? Ради бога, пусть делают, что хотят. У меня главное – моя семья, родственники, любимые люди, для которых я живу. Вот моя философия жизни. Я благодарен богу, что занимаюсь любимым делом, и с этого живу. Можно любить одно дело, но не можешь существовать. А футбол мне многое дал. Живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею".

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Как сообщалось ранее, Виктор Скрипник сменил на посту главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба. Чемпион Германии в составе "Вердера" подписал контракт с луганчанами на три года. С 2018 года Скрипник являлся главным тренером футбольного клуба "Рига, с которым выиграл чемпионат и Кубок Латвии и был признан лучшим тренером в этой стране.

Также мы писали, что в "Заре" рассказали о разговоре Скрипника с экс-главой бюджетного комитета Рады – боссом клуба Евгением Геллером. Сменщику Юрия Вернидуба ставят задачу вернуть луганскую команду в групповой турнир Лиги Европы.

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