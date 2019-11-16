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Скромное Сан-Марино забило знаменательный мяч

16 ноября, 23:16

Худшая футбольная сборная Европы отличилась первым голом за три года

Сан-Марино забило!

Сан-Марино забило!

Среди череды сегодняшних матчей отборочного турнира Евро-2020 особняком стоит встреча в Сан-Марино, где местная сборная играла с командой Казахстана. Хозяева ожидаемо проиграли (1:3), но им удалось забить мяч! Для них он оказался первым с осени 2016 года! Читайте о матче лидеров этой группы, в котором Бельгия разгромила Россию в Санкт-Петербурге.

Каждый гол для маленькой республики, расположенной на территории Италии, становится событием. В сегодняшней встрече с казахами Сан-Марино проигрывало 0:3, когда наконец хозяевам удалось отличиться. Филиппо Берарди воспользовался опрометчивым выходом вратаря гостей, обыграл его и мастерски с острого угла отправил мяч в сетку. Для государства с населением в 32 тысячи человек – это настоящее событие. Смотрите, как это было, в нашем обзоре.

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Для Сан-Марино этот гол – первый за последние три года. В предыдущих 16 матчах этой команде не удавалось забивать мячи. Перед этим они отличались в октябре 2016 года в матче с Норвегией. Даже несмотря на катастрофическую разницу забитых и пропущенных голов ("-45"), этот день в Сан-Марино запомнят.

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Евро-2020 сборная Казахстана сборная Сан-Марино

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