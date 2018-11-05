Скрытая камера: что осталось за кадром суперматча "Шахтер" – "Динамо"

Приезд команд на стадион, кадры из подтрибунных помещений, реакция тренеров, эмоции болельщиков и даже крик Степаненко после игры

В субботу состоялся самый ожидаемый матч в чемпионате Украины – "Шахтер" принимал "Динамо" в Харькове. "Горняки" одержали волевую победу. В концовке первого тайма Николай Шапаренко вывел киевлян вперед, а в начале второго лучший бомбардир Премьер-лиги Жуниор Мораес счет сравнял. Победный гол на добавленных минутах встречи забил Виктор Коваленко, которого главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выпустил на замену. Мы провели онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" 2:1.

После игры на официальном канале "Шахтер" в YouTube появилось видео "Скрытая камера. Что осталось за кадром". В ролик попали приезд команд на стадион "Металлист", кадры из подтрибунных помещений, реакция тренеров, эмоции болельщиков и даже крик Степаненко после победы.





Интересно, что тренер "Шахтера" Паулу Фонсека удачно управлял игрой своей команды при помощи замен. Усилил атаку в перерыве, выпустив на второй тайм Тайсона, ставшего автором голевой передачи на Мораеса. Затем добавил надежности обороне, усадив на скамейку Ракицкого, а после этого отправил в игру Коваленко, который и поставил точку.

Напомним, что нападающий "горняков" Жуниор Мораес стал пятым игроком в истории, забивавшим в "класико" и за "Шахтер", и за "Динамо". "Я больше радуюсь победе", – прокомментировал Мораес матч "Шахтер" – "Динамо".

Ранее Виктор Коваленко поделился своим мнением о победе над "Динамо" в 14 туре чемпионата Украины и своем голе в ворота киевлян.

Победный гол Коваленко также прокомментировал главный тренер сборной Украины. "Для Коваленко это очень важный гол, который придаст ему уверенности. У этого игрока большой потенциал. Важно, чтобы он получал больше игровой практики", – сказал Андрей Шевченко.