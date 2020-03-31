"Слава богу, наша дочка родилась здоровой": звезда "Арсенала" впервые стал папой

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил стал отцом. Футболист объявил о рождении дочери в своем Twitter, приложив фотографию, на которой он запечатлен с супругой и ребенком. Для 31-летнего футболиста ребенок, рожденный турецкой актрисой Амине Гюльше, стал первенцем. Озил сообщил, что новорожденную девочку назвали именем Эда.

"Слава богу, наша дочка Эда родилась здоровой. Господь желает, чтобы мы были хорошими сыновьями для него и всего человечества", – сообщил футболист.

Ранее сообщалось, что на футболиста Месута Озила напали злоумышленники с ножами. Известно, что инцидент произошел в Лондоне. Позднее спортсмен прокомментировал нападение на себя. Он поблагодарил общественность за беспокойство.

Кстати, "Манчестер Сити" узнал, кто стоит за заговором против их участия в Лиге чемпионов. По данным "горожан", на письмо в суд с целью не допустить "Манчестер Сити" в ЛЧ клубы Англии подбил "Арсенал".

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