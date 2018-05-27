Слезы англичан и радость испанцев: эмоции фанатов после финала Лиги чемпионов

Сегодня, 13:58

Фанаты без билетов смотрели матч "Реал" – "Ливерпуль" в фан-зоне на Контрактовой площади

 

Болельщица &quot;Ливерпуля&quot; в фан-зоне в Киеве. Фото AFP
Болельщица "Ливерпуля" в фан-зоне в Киеве. Фото AFP

26 мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов: видео "Реал" – "Ливерпуль" – 3:1. В первом тайме голов забито не было, а во втором испанский клуб забил два мяча после "ляпов" голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и один после фантастического удара Гарета Бейла. Англичане ответили точным ударом Садио Мане.

Многие болельщики двух команд смотрели футбол не на стадионе, а в фан-зоне на Контрактовой площади, где можно было увидеть поединок "Реал" – "Ливерпуль" на большом экране. Кстати, впервые УЕФА согласился на открытый просмотр финала ЛЧ в городе, где проходит матч.

После матча болельщики "Ливерпуля" были в слезах. Их команда показала хороший футбол, но два мяча, пропущенные после грубых ошибок голкипера, перечеркнули надежды на победу.

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А вот фанаты "Реала", которые перед матчем вели себя скромнее и были не так заметны на киевских улицах, дали волю эмоциям!

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Ранее мы писали, как жены игроков "Реала" болели на НСК "Олимпийском": страстный поцелуй капитана "Реала" Серхио Рамоса с женой после финала Лиги чемпионов стал хитом.

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Сегодня|Спорт

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