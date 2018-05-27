Слезы англичан и радость испанцев: эмоции фанатов после финала Лиги чемпионов

Фанаты без билетов смотрели матч "Реал" – "Ливерпуль" в фан-зоне на Контрактовой площади

26 мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов: видео "Реал" – "Ливерпуль" – 3:1. В первом тайме голов забито не было, а во втором испанский клуб забил два мяча после "ляпов" голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и один после фантастического удара Гарета Бейла. Англичане ответили точным ударом Садио Мане.

Многие болельщики двух команд смотрели футбол не на стадионе, а в фан-зоне на Контрактовой площади, где можно было увидеть поединок "Реал" – "Ливерпуль" на большом экране. Кстати, впервые УЕФА согласился на открытый просмотр финала ЛЧ в городе, где проходит матч.

После матча болельщики "Ливерпуля" были в слезах. Их команда показала хороший футбол, но два мяча, пропущенные после грубых ошибок голкипера, перечеркнули надежды на победу.

А вот фанаты "Реала", которые перед матчем вели себя скромнее и были не так заметны на киевских улицах, дали волю эмоциям!

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