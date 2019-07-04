"Слезы, нитка, легенда": Буффон подписал контракт с "Ювентусом" – официально

Туринский клуб вернул своего знаменитого вратаря, заключив с ним соглашение до лета 2020 года

Джанлуиджи Буффон снова в "Юве". Фото: Facebook

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона. 41-летний вратарь подписал со "старой синьорой" контракт сроком до 30 июня 2020 года.

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"Это было 19 мая 2018 года. Это был день, когда у всех на глазах были слезы, когда Джиджи прощался с "Ювентусом", когда плакал как он, так и фанаты. Это было прощание с кем-то, кто был не просто капитаном, а легендой и символом клуба. Вероятно, каждый из нас надеялся и, в конце концов, знал, что нить, которая объединяла нас в течение многих лет, не должна порваться. И это оказалось так. После года, проведенного в "Пари-Сен-Жермен", где Джиджи выиграл 13 из 17 матчей в Лиге 1 и добавил титул чемпиона Франции вместе с Суперкубком этой страны в свой невероятный трофейный кабинет, он официально вернулся в "Ювентус". Буффон вернулся домой!" – гласит заявление туринского клуба.

Напомним, что Буффон сыграл в составе "Ювентуса" 656 матчей во всех турнирах и выиграл 9 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка и 5 Суперкубков Италии.

Ранее мы сообщали, что Буффон проходит медицинское обследование перед подписанием контракта с "Ювентусом". 41-летний футболист, добравшись до клиники, успел пообщаться с болельщиками, ожидавшими его прибытия, и оставить им автографы прямо на спинах.

Также ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

Напомним, в последнем матче ЛЧ за "Юве" Буффон получил красную карточку

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