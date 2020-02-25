"Слишком часто занимаются любовью, вот и играют не очень хорошо": внезапная причина футбольных неудач

Владелец румынского клуба ФКСБ, как теперь официально называется "Стяуа", Джиджи Бекали раскритиковал своих игроков за слишком активную сексуальную жизнь. Гранд местного футбола не смог победить в трех последних матчах. Ранее мы сообщали, что футболиста "Динамо" брутально нокаутировали ударом с ноги в голову.

"Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами. Поэтому в последнее время они играют не слишком хорошо, – считает Бекали. – Посмотрите на Дана Петреску (тренер ЧФР Клуж. – Ред.). Его футболисты занимаются сексом только раз в неделю. Они видятся с женщинами лишь раз в неделю. Если бы наш нападающий Флоринел Коман отдохнул перед матчем с "Киндией"... Но он был занят другими делами", – заявил Бекали.

Отметим, что ФКСБ на данный момент занимает четвертое место в чемпионате Румынии, а ЧФР лидирует в турнирной таблице. Ранее мы сообщали, что20-летний вратарь потерял сознание в матче Лиги Европы. Голкипер румынского "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание во время матча 3-го отборочного раунда против "Млады" (1:0). 20-летнему футболисту не потребовалась госпитализация и он смог продолжить матч. Как отмечается, Влад, как только пришел в сознание, спросил: "Гол был?"

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