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"Слишком часто занимаются любовью, вот и играют не очень хорошо": внезапная причина футбольных неудач

25 февраля, 21:03

Президент румынского клуба нашел причину всех проблем команды

Владелец румынского клуба ФКСБ, как теперь официально называется "Стяуа", Джиджи Бекали раскритиковал своих игроков за слишком активную сексуальную жизнь. Гранд местного футбола не смог победить в трех последних матчах. Ранее мы сообщали, что футболиста "Динамо" брутально нокаутировали ударом с ноги в голову.

"Мои игроки слишком часто занимаются любовью со своими подругами. Поэтому в последнее время они играют не слишком хорошо, – считает Бекали. – Посмотрите на Дана Петреску (тренер ЧФР Клуж. – Ред.). Его футболисты занимаются сексом только раз в неделю. Они видятся с женщинами лишь раз в неделю. Если бы наш нападающий Флоринел Коман отдохнул перед матчем с "Киндией"... Но он был занят другими делами", – заявил Бекали.

Отметим, что ФКСБ на данный момент занимает четвертое место в чемпионате Румынии, а ЧФР лидирует в турнирной таблице. Ранее мы сообщали, что20-летний вратарь потерял сознание в матче Лиги Европы. Голкипер румынского "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание во время матча 3-го отборочного раунда против "Млады" (1:0). 20-летнему футболисту не потребовалась госпитализация и он смог продолжить матч. Как отмечается, Влад, как только пришел в сознание, спросил: "Гол был?"

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Источник: ESPN

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