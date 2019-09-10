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Словакия вернулась в борьбу за Евро-2020: обзор матча с Венгрией

10 сентября, 09:57

Словаки на выезде обыграли венгерскую команду и сохранили шансы пробиться на чемпионат Европы

Голевой удар Мака

Голевой удар Мака / Фото: AFP

В группе Е отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 сборная Словакии закрутила интригу, обыграв на выезде Венгрию. Встреча прошла в Будапеште и завершилась победой гостей со счетом – 2:1.

Счет был открыт в концовке встречи, когда отличился Роберт Мак, поразивший ворота с близкого расстояния. Венгры отыгрались сразу после перерыва. Доминик Собослаи мастерски пробил в верхний угол со штрафного. Но через пару минут Роберт Боженик дальним ударом в нижний угол принес победу Словакии.

За Венгрию весь матч отыграл защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар.

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Венгрия – Словакия – 1:2
Голы: Собослаи (50) – Мак (40), Боженик (56)

Обзор матча Венгрия – Словакия:

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Команды

ИВНПМО
1 ХОРВАТИЯ531110-510
2  ВЕНГРИЯ43016-49
3  УЭЛЬС42024-46
4  СЛОВАКИЯ42027-66
5  АЗЕРБАЙДЖАН50145-131

Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

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Источник: Сегодня|Спорт

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