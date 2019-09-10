Словакия вернулась в борьбу за Евро-2020: обзор матча с Венгрией

В группе Е отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 сборная Словакии закрутила интригу, обыграв на выезде Венгрию. Встреча прошла в Будапеште и завершилась победой гостей со счетом – 2:1.
Счет был открыт в концовке встречи, когда отличился Роберт Мак, поразивший ворота с близкого расстояния. Венгры отыгрались сразу после перерыва. Доминик Собослаи мастерски пробил в верхний угол со штрафного. Но через пару минут Роберт Боженик дальним ударом в нижний угол принес победу Словакии.
За Венгрию весь матч отыграл защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар.
Венгрия – Словакия – 1:2
Голы: Собослаи (50) – Мак (40), Боженик (56)
Обзор матча Венгрия – Словакия:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|2
|ВЕНГРИЯ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|3
|УЭЛЬС
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|4
|СЛОВАКИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|5
|0
|1
|4
|5-13
|1
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