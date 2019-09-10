Словакия вернулась в борьбу за Евро-2020: обзор матча с Венгрией

Словаки на выезде обыграли венгерскую команду и сохранили шансы пробиться на чемпионат Европы

Голевой удар Мака / Фото: AFP

В группе Е отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 сборная Словакии закрутила интригу, обыграв на выезде Венгрию. Встреча прошла в Будапеште и завершилась победой гостей со счетом – 2:1.

Счет был открыт в концовке встречи, когда отличился Роберт Мак, поразивший ворота с близкого расстояния. Венгры отыгрались сразу после перерыва. Доминик Собослаи мастерски пробил в верхний угол со штрафного. Но через пару минут Роберт Боженик дальним ударом в нижний угол принес победу Словакии.

За Венгрию весь матч отыграл защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар.

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Венгрия – Словакия – 1:2

Голы: Собослаи (50) – Мак (40), Боженик (56)

Обзор матча Венгрия – Словакия:

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N Команды И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 5 3 1 1 10-5 10 2 ВЕНГРИЯ 4 3 0 1 6-4 9 3 УЭЛЬС 4 2 0 2 4-4 6 4 СЛОВАКИЯ 4 2 0 2 7-6 6 5 АЗЕРБАЙДЖАН 5 0 1 4 5-13 1

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