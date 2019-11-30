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Главный тренер Нидерландов Рональд Куман: "То, что мы сыграем с Украиной, не так уж плохо"

30 ноября, 17:10

Наставник "оранжевых" не до конца понимает процесс жеребьевки

Рональд Куман

Рональд Куман

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Сегодня в Бухаресте в 19:00 начнется церемония жеребьевки финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. К слову, онлайн-трансляция жеребьевки уже идет на нашем сайте.

Напомним, что среди 24 лучших команд континента сыграет и сборная Украины. Вспомним, как подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью в последнем матче отбора в Сербии. Это позволило "сине-желтым" занять место в первой корзине при жеребьевке.

Узнайте, где смотреть жеребьевку Евро-2020.

Нынешний турнир будет особенным, ведь матчи пройдут в 12 разных городах. Обстоятельства распределения сборных по корзинам привели к тому, что сборные Украины и Нидерландов досрочно свели в одну группу. Главный тренер "оранжевых", легендарный защитник Рональд Куман в интервью газете De Telegraaf признался, что не до конца разобрался в тонкостях самого процесса жеребьевки, но спокойно примет любой ее исход:

"Мы оказались в одной группе с Украиной, и это не так у плохо. С другой стороны, мы хотим пройти как можно дальше, поэтому в любом случае надо быть готовыми играть с самыми сильными соперниками".

Как видим, Куман уже заглядывает вперед, не относя нашу сборную к самым сильным. Посмотрим, как все случится на Евро-2020.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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футбол Сборная Украины сборная Голландии Евро-2020 Рональд Куман

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