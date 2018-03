Смешная симуляция решила исход матча в чемпионате Чили

В матче чемпионата Чили между командами "Универсидад де Консепсьон" и "Коло-Коло" при счете 1:1 на 85 минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Случилось это после того, как нападающий "Универсидад де Консепсьон" Жан Менезес упал в чужой штрафной, хотя на повторе эпизода четко видно, что перед падением не было никакого касания с соперником.

Судья купился на картинное падение чилийца и указал на "точку". Интересно, что гол с этого пенальти стал победным – команда "Коло-Коло" незаслуженно упустила гостевую ничью.

У обманщика Менезеса – гол в шести матчах сезона-2018. "Универсидад де Консепсьон" занимает восьмое место после шести туров. "Коло-Коло" на шестом месте с десятью очками.

And the Oscar goes to ..... Jean Meneses of Universidad de Concepcion pic.twitter.com/wV1RXuVcoU