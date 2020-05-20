"Смешно в такое время беспокоиться обо мне": знаменитый футболист шокировал решением завершить карьеру

Знаменитый испанский футболист 39-летний нападающий "Атлетика" (Бильбао) Ариц Адурис объявил о завершении карьеры. Прямо сейчас. Не дожидаясь выхода из карантина. В связи с этим игрок опубликовал трогательное письмо у себя в Twitter. Решение форварда для многих стало шоком, ведь после возобновления соревнований он имел бы шанс поставить жирную точку в своей спортивной биографии и поднять над головой трофей в случае победы "Атлетика" над "Сосьедадом" в финале Кубка Испании.Но Ариц решил иначе.

"Время пришло. Много раз я говорил, что футбол уходит от тебя раньше, чем ты уйдешь из него. Вчера доктора мне посоветовали сходить к хирургу, чем скорее, тем лучше, чтобы установить протез в бедро и попробовать жить своей обычной жизнью. К сожалению, мое тело сказало: "Хватит". Я уже не могу помогать моим партнерам по команде так, как хотел бы, и так, как они того заслуживают", – заявил Ариц Адурис

Ариц Адурис / Фото: Getty Images

"К сожалению, мы сейчас переживаем мрачные, болезненные времена. Пандемия, от которой мы все страдаем, наносит нам непоправимый ущерб. Мы должны бороться с ней все вместе. Поэтому я не хочу, чтобы вы обо мне беспокоились, в такой ситуации это похоже на анекдот. Давайте забудем о финалах, о которых мечтали, потому что у нас еще будет время попрощаться. И да, это время придет. Именно так кончается эта незабываемая и чудесная дорога, которую я прошел от начала и до конца. Благодарю вас от всего сердца", – написал Адурис на своей странице в Twitter

Реклама

Читайте также: Боялся играть и сломался психологически: английский вратарь завершил карьеру из-за критики фанатов

Отметим, что Ариц Адурис выступал за "Атлетик" с 2002 по 2003 и с 2006 по 2008 год, после чего защищал цвета "Бургоса", "Вальядолида", "Мальорки" и "Валенсии". Затем он снова вернулся в команду из Бильбао. За сборную Испании Адурис провел 13 матчей, забил два гола. При этом Ариц – лучший бомбардир "Атлетика" в XXI веке. Адурис сыграл за баскский клуб 405 матчей, забил 172 гола и отдал 49 результативных передач.

Смотрите, как забивал Адурис

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама