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Финал Кубка Испании отложат до тех пор, пока зрителям не разрешат присутствовать на стадионе

5 мая, 10:34

Александр Трикиша

В главном матче турнира сыграют "Атлетик" и "Реал Сосьедад"

Финал Кубка Испании решено провести со зрителями, как только это станет возможным. Такое решение Королевская федерация футбола Испании приняла после общения с финалистами турнира "Атлетиком" и "Реал Сосьедад".

Клубы попросили федерацию отложить финал до тех пор, пока не будет разрешено зрителям присутствовать на стадионе. Изначально финал Кубка Испании должен был состояться 18 апреля, но теперь новую дату организаторы будут определять совместно с финалистами.

Ранее мы писали, что испанским клубам разрешили возобновить тренировки. Матчи чемпионата Испании планируют возобновить в июне. Команды смогут возобновить тренировки после прохождения необходимых медицинских процедур.

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Накануне врачи рассказали, в каких условиях будут проходить матчи чемпионата Испании, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

Также мы писали, что Неймар обратится за помощью к ФИФА, чтобы ему помогли вернуться в "Барселону". Бразилец может покинуть "ПСЖ" после трех лет в клубе.

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болельщики кубок Испании Атлетик Бильбао Реал Сосьедад

Источник: Сегодня|Спорт

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