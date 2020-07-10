Смотрите и наслаждайтесь: в чемпионате Германии определили лучшие голы и лауреатов сезона

Немецкая Бундеслига первым из элитных европейских чемпионатов завершила сезон 2019/2020. В Германии подводят итоги сезона, в котором вновь не нашлось равных "Баварии". Мюнхенский гранд выиграл и чемпионат, и национальный Кубок. Читайте, как "Бавария" отпраздновала 13-й золотой дубль.

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В лиге начали определять и лауреатов в индивидуальных номинациях. Союз футболистов Германии лучшим игроком признал форварда "Баварии" Роберта Левандовского, который набрал 40,2% голосов. Второе место в голосовании занял английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (13,9), третье – одноклубник поляка – хавбек Джошуа Киммих (7,2), пишет Footboom.

Лучшим тренером однозначно назвали наставника "Баварии" Ханса-Дитера Флика (58,2% голосов), открытием сезона – 19-летнего полузащитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. А вот за автора лучшего гола открыли голосование. Пока что определили несколько забитых мячей мастерами Бундеслиги, из которых и выберут лучший.

Недавно "Бавария" подобрала 18-летнего защитника, от которого отказался "Пари Сен-Жермен".

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Смотрите, как Роберт Левандовски забивал за "Баварию" в плей-офф Лиги чемпионов в ворота "Челси"

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