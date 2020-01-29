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Сможет ли команда Ярмоленко прервать серию "Ливерпуля": прогноз на матч

29 января, 15:29

Вероятность поражения "Ливерпуля" составляет всего 11 процентов

Клопп и Салах. "Ливерпуль" в этом сезоне в чемпионате Англии еще не проигрывал

Клопп и Салах. "Ливерпуль" в этом сезоне в чемпионате Англии еще не проигрывал / Фото: Reuters

Сегодня в английской Премьер-лиге будет сыгран перенесенный матч 18-го тура – "Вест Хэм" принимает в Лондоне "Ливерпуль". Гости – единственная команда в "Большой пятерке" еврочемпионатов, которая до сих пор ни разу не проиграла! У "Ливерпуля" 22 победы и 1 ничья. Матч начнется в 21:45, а мы на нашем сайте доступен онлайн "Вест Хэм" – "Ливерпуль" с видео, фото и комментариями.

Эксперты букмекерских контор считают гостей большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 1.35, тогда как ставку на победу "Вест Хэма" можно сделать с котировкой 9.00, а на ничью – 5.50. Вероятность такая: победа "Вест Хэма" 11 процентов, ничья 17 процентов, победа "Ливерпуля" 72 процента.

Также аналитики считают, что в сегодняшнем поединке будет забито большое количество мячей, с вероятностью в 62 процента будет забито три или более гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.53, а на "меньше 2,5 голов" – 2.48.

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Вероятные авторы голов в составе "Ливерпуля:

  1. Мохамед Салах – 50% (вероятность гола по котировкам букмекеров)
  2. Роберто Фирмино – 40%
  3. Вирджил ван Дейк – 12%
  4. Тренд Александер-Арнольд – 10%

Таблица чемпионата Англии:

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Параллельно с матчем "Вест Хэм" – "Ливерпуль" проходит полуфинальный поединок Кубка английской лиги "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед".

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" на выезде обыграл "Зальцбург":

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Источник: Сегодня|Спорт

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