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Сможет ли соперник "Шахтера" по Лиге Европы дать бой "Боруссии": прогноз на матч Бундеслиги

23 мая, 12:28

Алексей Андрейцев

Котировки букмекеров на матч 27 тура чемпионата Германии "Вольфсбург" - "Боруссия" Дортмунд

Сегодня соперник "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" проведет очередной матч в Бундеслиге. Во втором после возобновления сезона туре команде предстоит сразится с одним из лидеров сезона в Германии – дортмундской "Боруссией". Матч начнется в 16:30 по киевскому времени, а смотреть онлайн "Вольфсбург" – "Боруссия" в виде текстовой трансляции можно на нашем сайте.

Смогут ли хозяева дать бой грозным соперникам? Эксперты букмекерских контор называют фаворитами матча гостей. Коэффициент на победу команды из Дортмунда равен 1.85, тогда как ставку на победу "Вольфсбурга" можно сделать с котировкой 4.40, на ничью – 3.65. Таким образом, математически вероятность результата матча из котировок следующая: победа "Вольфсбурга" – 22 процента, ничья – 26 процентов, победа "Боруссии" – 52 процента.

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В предыдущем туре Бундеслиги было забито 27 голов, в среднем три гола за игру. Букмекеры считают, что и в нашем матче зрители у экранов (матч пройдет при пустых трибунах) увидят три или более мяча. Коэффициент на это 1.67 (вероятность – 58 процентов).

Читайте также: "Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд где смотреть трансляцию

Самые вероятные авторы голов в составе "Вольфсбурга":

Ваут Вегхорст – 3.00 (коэффициент на "забьет гол")
Адмир Мехмеди – 4.50
Ренато Штеффен – 5.50

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Фавориты на авторство гола в составе "Боруссии" Д:

Эрлинг Холанн – 1.75
Джейдон Санчо – 2.55
Торган Азар – 4.00

Смотрите все 10 голов молодого дарования Эрлинга Холанна в Бундеслиге:

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Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург". Смотрите все голы того матча в обзоре:

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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прогноз букмекеры чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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