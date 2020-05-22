"Вольфсбург" – "Боруссия" Д: онлайн-трансляция матча

23 мая в матче 27 тура чемпионата Германии состоится поединок соперника "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы – "Вольфсбурга", и одного из лидеров Бундеслиги – дортмундской "Боруссии". Стартовый свисток на пустой "Фольксваген Арене" прозвучит в 16:30 по киевскому времени в субботу, а мы проведем онлайн-трансляцию матча с комментариями ключевых моментов игры, яркими фото и видео-повторами голов.

"Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд

В первом после возобновления Бундеслиги туре "Вольфсбург" на выезде обыграл "Аугсбург" со счетом 2:1, причем тогда победный мяч был забит на добавленной минуте. В свою очередь, "Боруссия" на своем поле в Рурском дерби уничтожила "Шальке" – 4:0. Рафаэл Геррейру оформил дубль, еще по голу забили Эрлинг Холанн и Торган Азар.

ТОП-5 голов предыдущего тура Бундеслиги:

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д: прогноз на матч. Аналитики букмекерских контор называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу команды из Дортмунда равен 1.85, тогда как ставку на победу "Вольфсбурга" можно сделать с котировкой 4.40, на ничью – 3.65.

Таким образом, математически вероятность результата матча из котировок следующая: победа "Вольфсбурга" 22 процента, ничья 26 процентов, победа "Боруссии" 52 процента.

Ориентировочная расстановка игроков по версии болельщиков:

В предыдущем туре чемпионата Германии в 9 матчах было забито 27 голов, в среднем – ровно три гола за игру. Букмекеры считают, что и в нашем матче зрители у экранов (матч пройдет при пустых трибунах) увидят три или более мяча. Коэффициент на это 1.67 (вероятность – 58 процентов).

Самые вероятные авторы голов в составе "Вольфсбурга":

Ваут Вегхорст – 3.00 (коэффициент на "забьет гол")

Адмир Мехмеди – 4.50

Ренато Штеффен – 5.50

Фавориты на авторство гола в составе "Боруссии" Д:

Эрлинг Холанн – 1.75

Джейдон Санчо – 2.55

Торган Азар – 4.00

Смотрите все 10 голов Эрлинга Холанна в Бундеслиге:

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д: положение в чемпионате. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии. "Боруссия" ведет борьбу за титул, занимая второе место и отставая от "Баварии" всего на четыре очка. "Вольфсбург" пока идет шестым – как раз в зоне еврокубков, и намерен сохранить право сыграть в Лиге Европы и в следующем сезоне.

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д: сравнение составов. Оценочная трансферная стоимость всех футболистов в заявке "Боруссии" в три раза выше, чем ценник на игроков "Вольфсбурга", – 585 миллионов евро против 186. Интересно, что в заявке дортмундского клуба 21 футболист представляет национальные или молодежные сборные, у "Вольфсбурга" таких 12. Самый дорогой футболист матча – правый вингер "Боруссии" Джейдон Санчо, 20-летнего английского футболиста оценивают в 117 миллионов евро!

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д: где смотреть трансляцию. В Украине матч можно будет посмотреть в прямом эфире на канале "Футбол 2", а также на сервисе oll.tv (в подписке). Начало трансляции – в 16:30. Повтор матча будет доступен в 00:35 на канале "Футбол 1", а также в 12:00 на следующий день, в воскресенье, на канале "Футбол 2".

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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