Сначала смеялся, потом кричал: смешная реакция Моуринью взорвала интернет

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью не устает радовать болельщиков своим поведением. Португалец рассмешил сеть эмоциональным всплеском в матче 25-го тура чемпионата Англии, в котором его "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" (2:0). Но еще в первом тайме гости упустили шикарный момент открыть счет, когда Илкай Гюндоган не сумел реализовать пенальти.
Тем не менее, первым к мячу успел другой футболист "горожан" Рахим Стерлинг, который прокинул мяч мимо Уго Льориса и после контакта с вратарем оказался на газоне. Арбитр сначала снова указал на "точку", но после использования системы VAR отменил свое решение.
Жозе Моуринью на бровке вместе со своим помощником бурно радовались отбитому пенальти и отмене второго 11-метрового, но вдруг ассистент португальца вспоминает, что у Стерлинга уже есть желтая карточка и ему нужно дать вторую за симуляцию. Услышав об этом, Моуринью меняется в лице и с яростью бросился к четвертому арбитру.
Португалец подтвердил, что его не зря еще во времена работы в "Челси" прозвали электрочайником за умение в секунду поменять свои эмоции. "Нажмите кнопку, и вода начнет кипеть", – описывал как-то сотрудник "Челси" характер Жозе.
Напомним, что в этом матче украинец Александр Зинченко заработал красную карточку еще при счете 0:0. Он стал лишь вторым украинцем после Олега Лужного, кто был удален в Премьер-лиге. После матча Зинченко взял на себя всю вину за поражение Гвардиолы от Моуринью: фаны нашли повод посмеяться.
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