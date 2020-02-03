Зинченко взял на себя всю вину за поражение Гвардиолы от Моуринью: фаны нашли повод посмеяться

Украинский легионер "Манчестер Сити" извинился за удаление, стоившее его команде фиаско в игре с "Тоттенхэмом"

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

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Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко извинился за удаление в матче с "Тоттенхэмом" в Лондоне, который "горожане" неожиданно проиграли со счетом 0:2. Напомним, украинец был удален за две желтые карточки на 60-й минуте, после чего "МанСити" Пепа Гвардиолы пропустил от "шпор", возглавлеямых Жозе Моуринью, два гола.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" с удалением Зинченко

"Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками "МанСити", – написал у себя в Instagram Александр Зинченко. – Без сомнения, вся вина лежит на мне. Это будет очень хороший урок. Единственное, я могу обещать, что буду работать усерднее, чем когда-либо прежде"

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Отметим, что Александр Зинченко собрал множество комментариев в свою поддержку. Один из которых – от его бывшего соперника за позицию левого защитника "Манчестер Сити" Фабиана Делфа, который прошлым летом, проиграв украинцу конкуренцию, ушел за 9,5 млн евро в "Эвертон".

Александр Зинченко. Фото: Reuters/John Sibley

Под постом Александра Зинченко Фабиан Делф поставил два поддерживающих украинца бицепса, нарвавшись на иронические ремарки болельщиков. "Один чувак с красной карточкой поддержал другого", – пишут они, вспоминая, что сам Делф не далее как в субботу был удален за две желтые карточки в поединке с "Уотфордом", который его "Эвертон", впрочем, выиграл со счетом 3:2.

Другие комментарии в поддержку Зинченко звучали так:

Несправедливая красная карточка



Санька, все гуд, ты главное не падай духом. Мое мнение – удаление было незаслуженным, детский сад в АПЛ. Возвращайся лучшим, мы в тебя верим!

Да, жестко

Саня, игра в корпус была, мы с тобой

Мы с тобой, Зинчи! Не унывай

Напомним, Зинченко стал вторым украинцем в истории, кто заработал красную карточку в английской Премьер-лиге. До него подобной "чести" удостоился Олег Лужный, выступавший за лондонский "Арсенал".

Смотрите, как Зинченко забивает за сборную Украины

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