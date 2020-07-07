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Снова "Милан" против "Ювентуса": где смотреть главный матч 31 тура чемпионата Италии

7 июля, 14:03

Елена Павлова Елена Павлова

Полный список трансляций центрального матча Серии А на ТВ и в интернете

Во вторник, 7 июля в чемпионата Италии состоится битва грандов – лидер Серии А отправился в гости к "Милану". Встреча 31 тура состоится на "Джузеппе Меацца" в ломбардии при пустых трибунах. Недавно эти соперники встречались в полуфинале Кубка Италии и разошлись миром – 0:0. Мультимедийная онлайн-трансляция "Милан" – "Ювентус" пройдет на нашем сайте с яркими фото из Мекки моды и комментариями важных моментов игры.

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Начало матча – в 22:45. На украинском телевидении матч покажет телеканал покажет телеканал "Футбол 2". Центральный поединок тура можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке). Также игру в прямом эфире покажут на таких спутниковых каналах: "Матч ТВ", "Матч Футбол 2", "Сетанта Спортс 2 Евразия", "Варзиш Спорт" и "СБС Спорт".

В ожидании матча "Ювентус" – "Милан"

В ожидании матча "Ювентус" – "Милан"

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"Милан" в этом поединке не сможет рассчитывать на травмированных защитников Мусаккьо, Дуарте и игрока средней линии – Кастильехо. Звездный нападающий Златан Ибрагимович, который не принимал участия с кубковом противостоянии с туринцами, может остаться в запасе, так как его форма после больничного остается под вопросом.

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: AC Milan

За "Ювентус" сегодня из-за травм не сыграют защитники Де Шильо, Кьеллини и Демирал, а еще один игрок обороны де Лигт и нападающий Пауло Дибала пропускают матч из-за дисквалификации. Также есть повреждение и у полузащитника Сами Хедиры.

Смотрите, как "Ювентус" минимально переиграл "Милан" в прошлом туре

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