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"Снял паутинку": Ярмоленко забил шикарный гол за "Вест Хэм" после травмы

31 августа, 19:05

Андрей красивым ударом поставил точку в матче

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Facebook

Украинский вингер "Вест Хэма" отличился победным голом в матче четвертого тура чемпионата Англии против "Норвича. Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ранее, Андрея признали худшим игроком в его первом матче после жуткой травмы.

Примечательно, что украинский игрок появился на поле с первых минут. Для него эта игра стала второй подряд, в чемпионате Англии, со стартового свистка.

Так, на 56-й минуте поединка мяч отскочил к украинцу на краю чужой штрафной площади, после чего Ярмоленко слету с левой ноги пробил под перекладину "Канареек".

До этого Андрей не отличался результативными действиями. Отметим, что украинец забивал в рамках Премьер-лиги почти год назад: до травмы ахилла.

Ярмоленко отличился дублем в матче против "Эвертона".

Как мы писали ранее, Ярмоленко попал в список игроков, которых Шевченко вызвал на матчи с Литвой и Нигерией. Отборочный матч Евро-2020 против Литвы сборная Украины сыграет 7 сентября в Вильнюсе, а товарняк с Нигерией – 10 сентября в Днепре.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины:

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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