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301 день простоя: Ярмоленко признали худшим игроком в его первом матче после жуткой травмы

Сегодня, 20:09

"Вест Хэм" разжился гостевым очком, а Ярмоленко провел свой дебютный поединок в 2019 году

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел свой первый официальный матч после того, как 20 октября 2018 года получил серьезную травму ахилла, выбившую его из игры до конца сезона. Спустя 301 день после получения того повреждения Ярмоленко вышел на поле в гостевом поединке его клуба "Вест Хэм" против "Брайтона" в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

Андрей вышел на замену вместо Форналеса на 77-й минуте матча. К тому моменту счет был 1:1, таким же он и остался до конца встречи. Ярмоленко за 15 минут, проведенных на поле, отметился одним попаданием в офсайд. В итоге известный портал Whoscored поставил украинцу за этот поединок самую низкую оценку среди всех футболистов, принимавших участие в игре, – 5,9. 

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Смотрите, как Ярмоленко забивал за "Вест Хэм" до травмы:

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Как мы писали ранее, Ярмоленко попал в список игроков, которых Шевченко вызвал на матчи с Литвой и Нигерией. Отборочный матч Евро-2020 против Литвы сборная Украины сыграет 7 сентября в Вильнюсе, а товарняк с Нигерией – 10 сентября в Днепре.

Также сообщалось, что Ярмоленко в Лондоне окатили душем из холодильника. Когда украинец уселся на землю, "молотобойцы" Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини подняли холодильник с ледяной водой и вылили ее прямо на голову Андрею. Также на украинца обрушился град из бутылок. Однако, судя по улыбке на лице Ярмоленко, ему понравилось.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины:

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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