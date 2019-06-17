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Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

17 июня, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Владислав Супряга
Владислав Супряга. Фото: Reuters

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, дубль которого принес молодежной сборной Украины победу в финальном матче чемпионата мира с Южной Кореей (3:1), заявил, что летом покинет расположение столичного клуба. "Буду играть за "Днепр-1" в следующем сезоне", – подтвердил Супряга, который уйдет в ряды поднявшегося в УПЛ из Первой лиги клуба на правах аренды.

Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019

Напомним, именно из "Днепра-1" Супряга прошлым летом и перешел в "Динамо". Согласно Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро. Однако за киевлян форварда провел всего 10 матчей, в которых сделал лишь один ассист. При этом перед началом молодежного чемпионата мира агент Супряги Иван Пироженко утверждал, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич категорически не видит Владислава в составе "бело-синих".

"Наверное, Владислав Супряга получит шанс только лишь после того, как главный тренер "Динамо" попробует в роли нападающего голкипера Дениса Бойко..... Что не так с развитием молодых талантов в Украине?", – заявил тогда Иван Пироженко.

Что касается своего дубля в финальном матче молодежного ЧМ, то Супряга оценивает эти голы следующим образом: "Эмоции не передать словами, я очень рад. Главное, мы выиграли и сделали подарок для нашей страны. Голы? Для меня это было очень важно – почувствовать уверенность в себе. Долго не мог забить, не получалось. Слава Богу, что смог". Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

Как сообщалось ранее, Петраков назвал команду, которую возглавит после выигрыша молодежного чемпионата мира. Наставник, под руководством которого наша молодежка стала сильнейшей на планете, пролил свет на свое будущее: "Я уже набрал команду из футболистов 2003 года рождения. Это сборная Украины U-16. После отпуска продолжу с ней работать".


Украина – Корея, эмоции футболистов и болельщиков после матча

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, сборная Украины U20, Владислав Супряга, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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