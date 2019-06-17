Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"
Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, дубль которого принес молодежной сборной Украины победу в финальном матче чемпионата мира с Южной Кореей (3:1), заявил, что летом покинет расположение столичного клуба. "Буду играть за "Днепр-1" в следующем сезоне", – подтвердил Супряга, который уйдет в ряды поднявшегося в УПЛ из Первой лиги клуба на правах аренды.
Украинская "казка": что происходило вокруг финала молодежного ЧМ-2019
Напомним, именно из "Днепра-1" Супряга прошлым летом и перешел в "Динамо". Согласно Transfermarkt, сумма трансфера составила 6,5 миллиона евро. Однако за киевлян форварда провел всего 10 матчей, в которых сделал лишь один ассист. При этом перед началом молодежного чемпионата мира агент Супряги Иван Пироженко утверждал, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич категорически не видит Владислава в составе "бело-синих".
"Наверное, Владислав Супряга получит шанс только лишь после того, как главный тренер "Динамо" попробует в роли нападающего голкипера Дениса Бойко..... Что не так с развитием молодых талантов в Украине?", – заявил тогда Иван Пироженко.
Что касается своего дубля в финальном матче молодежного ЧМ, то Супряга оценивает эти голы следующим образом: "Эмоции не передать словами, я очень рад. Главное, мы выиграли и сделали подарок для нашей страны. Голы? Для меня это было очень важно – почувствовать уверенность в себе. Долго не мог забить, не получалось. Слава Богу, что смог". Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея
Как сообщалось ранее, Петраков назвал команду, которую возглавит после выигрыша молодежного чемпионата мира. Наставник, под руководством которого наша молодежка стала сильнейшей на планете, пролил свет на свое будущее: "Я уже набрал команду из футболистов 2003 года рождения. Это сборная Украины U-16. После отпуска продолжу с ней работать".
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