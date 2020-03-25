"Солнце его уничтожит": врач "Черноморца" дал прогноз, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

Врач футбольного клуба "Черноморец" (Одесса) Василий Вознюк рассказал о действиях клуба в связи с коронавирусом, а также дал свой прогноз относительно того, когда эпидемия COVID-19 может пойти на спад.

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"Профилактические мероприятия мы начали вводить еще во время турецкого сбора. Все члены команды в аэропортах Одессы, Стамбула и Анталии, а также в самолетах находились в медицинских защитных масках, – рассказал врач выступающего в Первой лиге "Черноморца" Василий Вознюк. – Что касается рекомендаций на время карантина, то я, прежде всего, обратил внимание на исключительную полезность позитива в психоэмоциональном состоянии"

"В середине марта, перед тем, как разъехаться по домам, все футболисты получили индивидуальные задания от тренеров для поддержания своей физической формы. Сейчас ребята, насколько я знаю, ежедневно присылают видеоотчеты о своих занятиях. Все работают, это не отпуск или каникулы. Хорошее физическое состояние тоже позволяет укреплять иммунитет", – добавил Василий Вознюк

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"Вот-вот наступит теплая погода, и все закончится. Думаю, что уже в апреле солнце уничтожит вирус, и пандемия начнет затихать. Прежде всего, в Одессе и везде на юге", – считает врач ФК "Черноморец" (Одесса)

Отметим, что, по состоянию на 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом, из которых 4 – летальные.

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